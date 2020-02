La casa della mela morsicata sta dando davvero molto importanza ai suoi servizi. Dopo la loro presentazione ufficiale, le diverse piattaforme di Cupertino sono stati un crescendo di contenuti. Continua la promozione aggressiva della piattaforma di videogames esclusivi per i prodotti Apple. Scopriamo insieme in che modo.

Ebbene sì, Apple se le sta inventando di tutti i colori per invogliare gli utenti a provare i suoi servizi. Da poche ore, il sito americano dell’azienda è stato arricchito di una serie di animazioni simpatiche riguardanti i personaggi più famosi dei titoli presenti sulla nota piattaforma di videogiochi dell’azienda. Riuscirà questo a invogliare gli utenti a provare il servizio?

Apple Arcade: non solo spot pubblicitari

Il colosso di Cupertino ha investito milioni di dollari sui suoi nuovi servizi. Vista la concorrenza molto agguerrita, ci vorrà del tempo prima che l’azienda riesca a stabilizzarsi nei diversi settori. Tra tutti, pare che Apple Arcade sia il servizio che Cupertino sta cercando di pubblicizzare di più. Nelle scorse ore, il sito online americano è stato riempito di animazioni riguardanti i più famosi personaggi dei titoli presenti su Apple Arcade. E’ la prima volta che Cupertino decide di sponsorizzare titoli di terzi all’interno del suo sito ufficiale.

Ricordiamo che i titoli presenti sulla piattaforma di videogiochi di Cupertino risultano essere una esclusiva Apple. Non esiste nessun modo per giocare gli stessi su altri prodotti. Ciò rende il servizio decisamente più interessante. Riuscirà Apple Arcade a prendere il volo? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.