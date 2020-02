La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando da fare con gli eventi di Fortnite. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato un esclusivo torneo dedicato solamente agli utenti PS4. Diversi i premi i palio. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Pochi giorni fa si è tenuto un evento importante di Fortnite riservato agli utenti dei server Asia/Oceania, la Summer Smash Cup. A distanza di pochissimo tempo, un altro evento simile sarà lanciato, la Celebration Cup. Questo sarà un’esclusiva per gli utenti PS4 di tutto il mondo. I giocatori potranno vincere un premio in denaro di 1 milione di dollari. Ecco quando si terrà.

Fortnite: ecco le date della Celebration Cup

Tutti gli utenti PS4 del mondo potranno partecipare alla Celebration Cup. L’evento si terrà ufficialmente nelle giornate di 15 e 16 febbraio. Si potrà giocare in entrambi i giorni. I migliori giocatori si porteranno a casa premi in denaro fino ad 1 milione di dollari. Ma non è tutto, gli utenti potranno ricevere anche dei premi virtuali all’interno del gioco. Parliamo di cosmetici speciali rivolti ai giocatori migliori. Quelli che rientrano nel 50% riceveranno una Skin armi, quelli che rientreranno nel 25% riceveranno un piccone e quelli che rientrano nel 5% riceveranno una Skin esclusiva.

L’evento risulta essere esclusivo. Per partecipare, gli utenti dovranno avere un account o con l’autenticazione a due fattori attivata. I premi in denaro riguarderanno solamente la seconda giornata dell’evento, il 16 febbraio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.