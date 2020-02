Parentese, lo stile di linguaggio che aiuta la conversazione col bambino

Per il bambino appena nato, il dialogo con i propri genitori, soprattutto con la madre, è fondamentale. Si crea un particolare scambio tonico-emozionale, dove il bambino dà la propria energia emotiva e la deve ricevere dalla madre. Uno stile di conversazione particolarmente utile in questo caso è il parentese. I genitori adottano la sua grammatica e le sue parole semplici, oltre ai suoi suoni esagerati, quasi senza pensarci. Ma se i genitori sapessero che il modo in cui parlano potrebbe aiutare il bambino ad imparare, altererebbero il loro discorso?

Un nuovo studio dell’Institute for Learning & Brain Sciences, dell’Università di Washington, suggerisce che lo farebbero, a beneficio del bambino. I ricercatori hanno esaminato come il coaching dei genitori sul valore del parentese abbia influenzato l’uso da parte degli adulti di esso con i propri bambini, e ha dimostrato che l’aumento dell’uso dei parentese ha migliorato le abilità linguistiche successive dei bambini.

Il parentese per il dialogo con il proprio bambino

Lo studio, pubblicato online negli Atti della National Academy of Sciences, ha dimostrato che il gruppo di controllo di genitori che utilizzavano lo stile di linguaggio del parentese avevano avuto migliori rapporti di conversazione con il proprio bambino rispetto al gruppo senza coaching.

“Sappiamo da tempo che l’uso del parentese è associato a migliori risultati linguistici”, ha affermato Patricia Kuhl, professore di scienze del linguaggio e dell’udito presso la UW. “Ma non sapevamo perché. Crediamo che il parentese renda più facile l’apprendimento delle lingue a causa della sua struttura linguistica più semplice e dei suoni esagerati. Ma questo nuovo lavoro suggerisce una ragione più fondamentale. Ora pensiamo che la genitorialità funzioni perché è un gancio sociale per il cervello del bambino, il suo tono alto e il ritmo più lento sono socialmente coinvolgenti e invitano il bambino a rispondere.”

Va sottolineato che il Parentese non è ciò che viene spesso chiamato “baby talk”, che è generalmente un miscuglio di suoni sciocchi e parole senza senso. Invece, è un discorso completamente grammaticale che coinvolge parole vere, vocali allungate e toni esagerati della voce. Parlato direttamente al bambino, sembra felice e impegnato, e aiuta i bambini a sintonizzarsi socialmente con i loro genitori e rispondere, anche se solo attraverso i borbottii.

In uno studio del 2018, i ricercatori di I-LABS hanno monitorato l’uso del parentese tra gli adulti e i loro bambini di 6 mesi e hanno scoperto che i bambini i cui genitori hanno partecipato a sessioni di coaching dei genitori hanno parlato di più e prodotto più parole entro i 14 mesi di età rispetto ai bambini i cui genitori erano non diretto nella tecnica.

Il nuovo studio si concentra sui risultati a lungo termine del coaching dei genitori e su come ha portato a cambiamenti nella lingua dei genitori, nella conversazione genitore-figlio e, infine, nel discorso del bambino a 18 mesi. “Non avevamo idea che i genitori avrebbero risposto in modo così positivo alle informazioni su come il loro discorso al bambino influisce sullo sviluppo del linguaggio del bambino. Il coaching dei genitori ha fornito ai genitori uno strumento di misurazione, quasi come un Fitbit per i genitori, e ha funzionato“, ha detto l’autore principale Naja Ferjan Ramírez, un assistente professore di linguistica UW.