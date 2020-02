TikTok vuole far diventare il design del proprio profilo come su Instagram

I social network sono ormai utilizzati da tutti, di qualsiasi fascia d’età. Le persone condividono post, leggono notizie, pubblicano foto e video di spezzoni delle loro giornate ecc. Uno dei social che nell’ultimo anno in particolare ha spopolato è stato TikTok, la particolare piattaforma dove si caricano video divertenti con sotto la musica. Il boom di download ed utenti è stato pazzesco, e continua a crescere, anche se ci sono state molte discussioni riguardanti una violazione di privacy da parte dell’azienda.

E’ notizia di questi giorni che TikTok sta testando una riprogettazione del profilo utente che è notevolmente simile a Instagram. Il nuovo profilo sposta gli avatar e segue il conteggio a sinistra e pone maggiormente l’accento sul bios degli utenti. La riprogettazione è stata individuata per la prima volta dal reporter del New York Times Taylor Lorenz. Un portavoce de social ha confermato a The Verge: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza dell’utente su TikTok. Al momento stiamo testando la progettazione e la funzionalità dei profili per offrire agli utenti più modi per personalizzare e interagire con i loro profili”.

Arriva un nuovo design su Tiktok

Copiando l’interfaccia utente di Instagram, anche questo social fa parte di un playbook per i social network. Stanno costantemente “prendendo in prestito” idee e caratteristiche dai loro concorrenti, afferma un esperto. Un esempio di ciò è Instagram che è spopolato grazie alle Stories, che però sono state copiate da Snapchat.

TikTok ha raggiunto 1,5 miliardi di download a Novembre ed è stata la terza app non gaming più scaricata nel 2019, battendo Facebook e Instagram, rispettivamente al quarto e quinto posto. Se il social finisce per modificare il design del profilo simile ad Instagram, potrebbe essere l’inizio di una nuova “guerra di copie”, con quest’ultimo poi che potrebbe prendere le parti migliori del social cinese.