Sono mesi che si parla di uno smartphone low-cost della mela morsicata. Questo, secondo quanto riportato dalla stragrande maggioranza degli analisti, verrà presentato da Apple nel corso del prossimo mese. Nelle scorse ore, è comparso online quello che si può definire il concept definitivo del dispositivo. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Il successore di iPhone SE potrebbe presto diventare realtà. Pare che le elevate richieste dei fan della mela morsicata siano state ascoltate. Lo smartphone non avrà un design ispirato ad iPhone 5S, ma al più recente iPhone 8. Le caratteristiche tecniche saranno una bomba e il prezzo molto contenuto. Facciamo un punto della situazione.

Apple: iPhone SE 2/iPhone 9 arriverà a marzo

Il concept di cui parliamo oggi è stato pubblicato nelle scorse ore da ConceptsiPhone. Il dispositivo, mostrato in un video, mostra tutte le caratteristiche di cui si è parlato a lungo negli scorsi mesi: design del tutto simile a quello di iPhone 8, Touch ID e display da 4.7 pollici. Sul retro l’iPhone monta una sola fotocamera, tuttavia, questa sarà molto performante grazie all’elevata qualità dei sensori. Il chip presente all’interno sarà lo stesso di iPhone 11.

Il prezzo del device dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari per la configurazione base. Secondo il concept, i colori disponibili saranno black, white, red e jet black. Come già detto in precedenza, la presentazione dovrebbe ricadere nel corso del mese di marzo. Di conseguenza, il lancio sul mercato avverrà pochi giorni dopo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.