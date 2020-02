Ultimamente, l’azienda della mela morsicata sta mostrando particolare interesse per le iniziative promozionali di permuta dei prodotti. Nel corso degli scorsi mesi, Cupertino ha proposto diverse promozioni Trade-In riguardanti iPhone. Questa volta, però, ha deciso di lanciare una novità. Da poche ore, in America, è attiva la nuova promozione Trade-In su Apple Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che la casa della mela morsicata voglia espandere il suo programma di permuta. Per far ciò, nulla è meglio del lancio di qualche particolare promozione. Da oggi, tutti gli utenti che permuteranno Apple Watch Series 2 e Series 3 avranno una supervalutazione. Ecco in cosa consiste il nuovo programma.

Apple: Scopriamo il programma Trade-In di Apple Watch

Per chi non lo sapesse, il programma Trade-In di Cupertino permette di ricevere uno sconto sui nuovi dispositivi a fronte della permuta di un modello precedente. Solitamente le valutazioni sono molto basse, tuttavia, Cupertino sta cercando di incentivare gli utenti ad usufruire del servizio con il lancio di particolari promozioni. L’ultima iniziativa viene lanciata in occasione del mese dell’amore. Chiunque darà in permuta il proprio Apple Watch Series 2 o Series 3 riceverà una valutazione fino a 100 dollari. Fino a qualche giorno fa, le valutazioni per questi erano fino ad un massimo di 70 dollari.

Al momento, il programma risulta essere disponibile solamente negli Stati Uniti. Non sappiamo se la casa della mela morsicata deciderà di espanderlo anche ad altri paesi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.