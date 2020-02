Honor MagicWatch 2, finalmente ufficiale il nuovo smartwatch

Negli ultimi anni, il settore degli smartwatch ha avuto in incredibile boom, arrivando a vendere milioni e milioni di device. Questo quindi ha portato anche varie aziende a decidere di puntare in questo settore, come per esempio l’azienda cinese Honor. Quest’ultima ha appena presentato il nuovo device Honor MagicWatch 2, un dispositivo molto interessante e con una scheda tecnica di tutto rispetto. Andiamo a scoprirlo assieme.

Ecco il nuovo Honor MagicWatch 2

Lo smartwatch ha un display AMOLED molto curato da 1,39”, mentre il comparto hardware vede la presenza del processore Kirin A1. Il dispositivo punta molto sulla personalizzazione propria dell’utente, che può scegliere tra svariati temi quale preferisce ed addirittura decidere di acquistare edizione limitate realizzate con artisti emergenti di tutto il mondo.

Ovviamente, come gli altri smartwatch, anche l’Honor MagicWatch 2 ha numerose funzioni, soprattutto per gli sportivi: sono presenti ben 15 modalità e 13 differenti corsi, per ogni attività sportiva specifica, si può tenere sotto controllo il battito cardiaco tramite la tecnologia TruSeen, mentre quella TruSleep monitora il sonno e riesce a rilevare sino a 6 disturbi di esso, con eventuali appositi metodi per allentare stress e tensione.

Infine, punto forte dello smartwatch è la batteria, che dovrebbe godere di un’autonomia fino a 14 giorni. Mentre è confermato che sarà disponibile anche in Italia, ma senza ancora una data certa, è ufficiale che sarà possibile acquistarlo nei seguenti modelli ed ai seguenti prezzi: