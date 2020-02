PlayStation Store, arrivano tanti sconti con la nuova promozione

Nel corso degli ultimi anni c’è stato un grande cambio di tendenza nell’acquisto dei videogiochi. Prima, infatti, si acquistavano principalmente nei vari negozi fisici specializzati, poi si è passati al grande boom delle piattaforme di streaming digitali, come Google Stadia, ed ai vari store online, come per esempio PlayStation Store.

Proprio quest’ultimo, per incentivare gli utenti, rilascia periodicamente offerte molto interessanti sui giochi da scaricare digitalmente, proprio come dimostra la nuova promozione in atto in questo periodo “La Scelta dei critici”.

Tanti sconti su PlayStation Store

La promozione è iniziata oggi all’1 di notte e durerà fino al 20 Febbraio, salvo proroghe. E’ chiamata così perché i giochi scontati sono quelli che hanno avuto un ottimo riscontro dalla critica e dagli utenti stessi, quindi i migliori videogiochi in circolazione tuttora.

Senza dubbio, i giochi più interessanti da comprare scontati sono:

Marvel’s Spider-Man – 19,99 euro (-50%)

Death Stranding – 39,99 euro (-42%)

Red Dead Redemption 2 – 29,99 euro (-57%)

Call of Duty: Modern Warfare Battle Pass Edition – 67,99 euro (-20%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 8,99 euro (-70%)

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition – 26,99 euro (-68%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 24,99 euro (-50%)

Sekiro: Shadows Die Twice – 45,49 euro (-35%)

Control – 35,99 euro (-40%)

God of War Edizione digitale Deluxe – 19,99 euro (-33%).

La lista però è molto varia e ricca di tanti altri giochi, e potrete trovarla a questo indirizzo. Ricordiamo, ovviamente, che per giocare alle funzioni online, ove presenti, è necessario avere l’abbonamento a PlayStation Plus, che offre, inoltre, anche due giochi gratuiti al mese.