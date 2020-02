Le offerte del colosso statunitense Amazon riescono a soddisfare sempre un numero importante di consumatori. Sulla piattaforma di ecommerce più popolare di tutti i tempi si può acquistare qualsiasi tipo di prodotto, smartphone, tablet, grandi elettrodomestici e tanti altri.

Ma Amazon si aspetta di fare sempre di più, visto che un maggiore incremento nelle vendite potrebbe averlo con la grande novità di questo periodo che è giunta anche nel nostro Paese. Stiamo parlando della possibilità di poter acquistare in modo rateizzato un prodotto in vendita ad interessi zero. A riguardo, il colosso di Seattle ha aggiunto una sezione dedicata sul proprio sito in modo da informare nel migliore dei modi tutti gli utenti.

Offerte Amazon su smartphone e tablet

Da quello che è emerso, l’acquisto a rate su Amazon si potrebbe svolgere soltanto sui prodotti che fanno parte di questa iniziativa.

Passando alle offerte che Amazon sta proponendo in questi giorni, in primis vi consigliamo di effettuare l’iscrizione al canale di Telegram, dove potete rimanere aggiornati su tutte le iniziative.

E’ inutile nasconderci che l’occhio di riguardo degli utenti va principalmente agli smartphone, ed un’offerta conveniente, per chi sta cercando un nuovo device non investendo grandi somme di denaro, può essere la seguente:

Smartphone Antiurto, BlackView BV5900 Rugged Cellulare 4G Android 9.0, 5.7 Pollici HD+ Telefono Resistente IP68, 3+32GB, Batteria 5580mAh, 13MP+5MP, TF 256GB, Dual SIM, GPS/Face ID/Bussola (Italia) (Classe di efficienza energetica A+++): è presente al costo di 149,99 Euro invece di 169,99 Euro. Sconto del 12% con un risparmio di 20 Euro.

Oltre agli smartphone, su Amazon troviamo anche i tablet a prezzi scontati ed un’offerta conveniente è la seguente: