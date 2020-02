Dieta cheto, ecco una guida completa sul famoso regime alimentare

Uno dei regimi alimentari più utilizzati in questi ultimi anni per perdere peso è la dieta cheto, che però richiede un grande sforzo per essere seguita

L’alimentazione è un aspetto che molte persone giustamente tengono in considerazione, per arrivare ad un corretto assetto psicofisico. Seguire un sano e corretto regime alimentare, infatti, aiuta psicologicamente, ad arrivare al peso forma e quindi evitare molte patologie annesse all’obesità. Esistono numerosi stili di alimentazione per perdere peso, ognuno con particolari strategie da adottare, ma senza dubbio quella più utilizzata del momento è la dieta cheto, che però bisogna sottolineare è molto impegnativa e non facile da mantenere col tempo.

Ecco alcuni spunti sulla dieta cheto

La dieta chetogenica è un particolare regime alimentare dove bisogna ovviamente diminuire le calorie mangiate, ma togliendole principalmente ai carboidrati, rimanendo alte la quantità di proteine e grassi. Proprio quest’ultimi svolgono la funzione fondamentale, che portano il corpo in chetosi, ovvero uno stato dell’organismo dove per procurare energia non si bruciano i carboidrati, visto lo scarso apporto, bensì i corpi chetonici, i grassi.

La dieta cheto è una dieta dimagrante efficace e altamente antinfiammatoria. Può aiutare a trattare il diabete di tipo 2 e alcuni disturbi del cervello e del sistema nervoso come l’epilessia e la malattia di Alzheimer. Inoltre, uno studio negli ultimi anni afferma che seguire questo regime alimentare è l’unico trattamento conosciuto fino a oggi per la sindrome da deficienza del Glut 1.

Ovviamente, come già affermato, è molto dura mantenere questo regime alimentare, sia dal punto di vista mentale che fisico, in quanto l’organismo preme per tornare nel suo stato di funzionamento originario. Serve quindi grande impegno e volontà, costanza, e cercare di sbagliare meno possibile nella strutturazione della dieta stessa, prevedendo anche qualche giorno di leggero sgarro.