Li Wenliang, il medico cinese che ha cercato di avvertire gli altri medici del coronavirus, è deceduto dopo aver contratto l’infezione a Wuhan. Li Wenliang è diventato un simbolo in Cina per essere stato uno dei primi medici che hanno osato mettere in guardia sul coronavirus, per il quale è stato rimproverato dalle autorità di polizia che lo hanno accusato di diffamazione. L’oftalmologo 34enne aveva attraversato il reparto di terapia intensiva di un centro sanitario di Wuhan dopo aver contratto la malattia.

Il contagio si è verificato dopo che il medico ha inconsapevolmente trattato un paziente con il coronavirus, che ha causato la morte di almeno 560 persone nel paese asiatico. Il 10 gennaio ha iniziato a tossire e ad avere febbre e due giorni dopo è stato ricoverato in ospedale dopo che i sintomi erano peggiorati. Il 1° febbraio è risultato positivo al coronavirus.

Gli eventi risalgono al 30 dicembre quando Li scrisse un messaggio attraverso una popolare applicazione di messaggistica cinese – WeChat – indirizzata a un gruppo di ex studenti di medicina. Spiegava che a sette pazienti di un mercato ittico locale era stata diagnosticata una malattia simile alla SARS e che era stato messo in quarantena nell’ospedale dove lavora.

Accusato di diffamazione

Li Wenliang aveva spiegato che, secondo un test che aveva fatto, la malattia era un coronavirus, la grande famiglia di virus che include una grave sindrome respiratoria acuta, la famosa SARS che nel 2003 ha portato alla vita di centinaia di persone.

Il medico, che lavorava a Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus, scrisse anche ai suoi amici in modo che potessero avvertire i loro cari in privato. Ma nel giro di poche ore, gli screenshot dei suoi messaggi sono diventati virali, senza nascondere il suo nome. “Quando li ho visti circolare online, mi sono reso conto che erano fuori dal mio controllo e probabilmente sarei stato punito“, ha spiegato Li. Poco dopo, la polizia di Wuhan lo ha accusato di diffamazione.

Vietato divulgare le informazioni

Lo stesso giorno, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan aveva emesso un avviso informando le istituzioni mediche della città che una serie di pazienti del mercato all’ingrosso di frutti di mare di Huanan avevano contratto una “polmonite sconosciuta”. Il messaggio delle autorità rivolto ai medici vietava loro di divulgare informazioni al pubblico senza autorizzazione.

Ore dopo, le autorità di Wuhan hanno annunciato l’epidemia e hanno avvisato l’Organizzazione mondiale della sanità. Nonostante ciò, Li è stato convocato in una stazione di polizia e rimproverato per aver diffuso i messaggi, quindi ha dovuto riconoscere di aver commesso un “reato” e di non aver commesso “atti illegali”.

Poco dopo, la polizia di Wuhan ha riferito di aver arrestato otto medici per aver diffuso voci sul coronavirus. Alcune settimane dopo, la Corte suprema cinese ha criticato l’atteggiamento della polizia, poiché ha ritenuto che, se fossero state adottate misure come indossare maschere, disinfettare rigorosamente ed evitare di andare sul mercato ittico all’ingrosso di Huanan, sarebbe stato molto utile ed indispensabile per contenere la diffusione del virus.