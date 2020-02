Amazon non smette di stupire i propri utenti con il lancio continuo di offerte imperdibili. Ogni giorno, il colosso americano mette a disposizione dei suoi clienti un numero vasto di prodotti da quelli più economici a quelli più costosi.

Ma i suoi successi passano anche attraverso delle strategie studiate bene da un punto di vista commerciale. Una di queste è denominata ‘l’offerta di oggi’ dove i consumatori possono acquistare su Amazon determinati prodotti scontati. Tali prodotti sono in offerta soltanto per una giornata, quindi chi vuole eseguire l’acquisto deve farlo in poco tempo.

Amazon mette in offerta Xiaomi Redmi Note 7

Un’altra strategia che sta attuando proprio in questi giorni Amazon nel nostro Paese, è quella di poter acquistare a rate online un prodotto con tasso zero. Da quello che è emerso, non tutti i prodotti includono questa modalità ma soltanto un numero limitato.

In attesa di scoprire se questa iniziativa avrà successo, concentriamoci sulle offerte che attualmente mette a disposizione il colosso di Seattle. A tale proposito, prima di elencarvi le migliori offerte di oggi, vi consigliamo di unirvi al gruppo di Telegram dove potete rimanere aggiornati su tutte le promozioni di Amazon.

Le offerte che proponiamo in questo articolo sono: