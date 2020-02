Sono mesi che gli utenti sperano che Apple presenti un nuovo modello di Apple TV. L’ultimo modello rilasciato dall’azienda è stato presentato nel 2017. Con l’arrivo di un servizio come TV+ è necessario che la casa presenti un prodotto nuovo di zecca. Questo, potrebbe arrivare molto presto. Ecco cosa è stato scovato nella beta di tvOS 13.4.

Nelle scorse ore, Cupertino ha rilasciato la prima beta di diversi aggiornamenti software. Tra questi, anche tvOS 13.4. Questo, oltre a correggere alcuni bug, contiene chiari riferimenti ad un nuovo modello di Apple TV. Scopriamo tutti i dettagli emersi dai codici.

Apple TV: un nuovo modello è attualmente in fase di test

Ebbene sì, sembra che la casa della mela morsicata stia testando una nuova variante di Apple TV. All’interno dei codici della nuova beta di tvOS 13.4 si fa riferimento ad un modello mai visto prima identificato con il codice T1125. Il modello 4K attualmente in commercio è invece identificato con J105a. Non sono state scovate icone all’interno dei codici. Ciò che è certo è che il nuovo dispositivo sarà dotato di un processore più potente. I codici indicano due chip, A12 e A13 Bionic.

Ricordiamo che l’attuale modello di Apple TV 4K monta un chip A10X Fusion. Il passaggio ad A12 o A13 Bionic farebbe fare un grosso passo avanti al dispositivo. Non sappiamo quali sono le idee di Cupertino in merito al prodotto. Non escludiamo che questa ci possa sorprendere con qualche particolare feature. Considerando la presenza nei codici, il prodotto potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.