L’azienda della mela morsicata, Apple, non perde tempo. Dopo il rilascio, qualche giorno fa, del nuovo iOS 13.3.1, arriva già la prima beta del prossimo update. Ovviamente, stiamo parlando di iOS 13.4. Questo porterà in campo novità più sostanziali. Scopriamo insieme i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Cupertino sta cercando di rendere iOS 13 perfetto. Dopo aver risolto una marea di bug negli scorsi aggiornamenti, iOS 13.4 introdurrà una serie di novità interessanti. Nuove funzioni, nuove Memoji e molto altro ancora. E’ ancora presto, però, per parlare del rilascio al pubblico. Ecco perchè.

Apple: iOS 13.4 introduce nuove interessanti funzionalità

La casa di Cupertino ha rilasciato la prima beta di iOS 13.4 a sorpresa solo per gli sviluppatori. Le novità introdotte risultano essere decisamente numerose. Oltre alle classiche correzioni di bug, infatti, troviamo anche nuove funzioni. E’ stata modificata la toolbar dell’app mail in modo che sia più funzionale, sono state introdotte delle nuove Memoji ed è stata finalmente attivata la funzione iCloud Folder Sharing. E’ interessante notare, inoltre, che con iOS 13.4 sarà possibile aprire le serrature delle auto utilizzando solamente lo smartphone o l’Apple Watch.

Quelle appena citate, sono solamente alcune delle novità più importanti che arriveranno con iOS 13.4. Come già detto, la prima beta dell’update è stata resa disponibile in esclusiva per gli sviluppatori. Tuttavia, Cupertino potrebbe decidere di rilasciarla anche per coloro che sono iscritti al programma gratuito di beta testing. Al momento non abbiamo conferme in merito al rilascio ufficiale dell’update. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.