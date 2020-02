Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha deciso di rilanciare un iconico pacchetto di Fortnite all’interno dei negozi. Stiamo parlando, ovviamente, del pacchetto sfide del Ranger dell’Amor Perduto. Questo torna per celebrare l’evento di san Valentino. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Il pacchetto Ranger dell’Amor Perduto è il secondo che fa ritorno all’interno dei negozi. L’ultima volta che era stato visto risale a circa un anno fa. Entusiasti tutti gli utenti che speravano in un ritorno di questo iconico personaggio nel negozio. Ecco cosa contiene il pacchetto.

Fortnite: ecco il contenuto del Pacchetto Ranger dell’Amor Perduto

Il pacchetto sfide del Ranger dell’Amor Perduto è stato il primo a proporre V-Bucks a fronte del completamento di particolari challenge. Il bundle ha fatto ritorno in tutti i negozi online nelle scorse ore. Questo contiene l’iconica Skin Ranger dell’Amor Perduto, il suo dorso decorativo e, appunto, un pacchetto di sfide che vi farà guadagnare 2000 V-Bucks. Il prezzo del bundle sarà lo stesso dello scorso anno, 19,90 euro.

Trattandosi di un pacchetto speciale, questo rimarrà all’interno dei negozi per un periodo limitato. Molto probabilmente, verrà rimosso con la fine dell’evento di san Valentino, il 17 febbraio. Consigliamo a tutti coloro che sono interessati all’acquisto del bundle di farlo entro tale data. Non è detto, infatti, che questo faccia il suo ritorno anche il prossimo anno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.