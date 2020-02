Instagram, arriva un nuovo filtro per vedere con chi interagiamo di più

Tra i tantissimi social network esistenti, senza dubbio quello che ha avuto un grande boom di utenza negli ultimi anni è stato Instagram, il social comprato nel 2012 da Mark Zuckenberg. Il merito di questo boom va sicuramente dato alle continue novità e miglioramenti di questa applicazione, soprattutto grazie alle Stories, ovvero la possibilità di pubblicare foto e video che dopo 24 ore si cancellano da sole.

Ora, è arrivata una nuova funzionalità di Instagram che ti consente di scoprire i tuoi account meno favoriti utilizzando i filtri che tengono conto di Mi piace, messaggi e altro. Oltre a permettere agli utenti di ordinare in base agli account con cui interagiscono di meno, la piattaforma consentirà anche agli utenti di vedere quali account compaiono di più nei loro feed e quali account hanno seguito per primi e per ultimi.

La nuova funzione di Instagram

La funzione, pubblicata giovedì, è progettata per aiutare gli utenti a gestire i loro follower più da vicino, secondo l’azienda. Per provare questa novità, gli utenti possono navigare attraverso i propri followers e toccando l’icona della loro pagina personale nella parte in basso a destra dell’interfaccia, e quindi selezionando le opzioni in “categorie”.

“Instagram vuole davvero avvicinarti alle persone e alle cose a cui tieni, ma sappiamo che nel tempo i tuoi interessi e le tue relazioni possono evolversi e cambiare”, ha affermato la società. “Che tu ti laurei, ti trasferisca in una nuova città o diventi ossessionato da un nuovo interesse e trovi una comunità, vogliamo semplificare la gestione degli account che segui su Instagram in modo che rappresentino al meglio le tue attuali connessioni e interessi.”

La funzionalità è notevole, non solo per la novità in sé stessa, ma perché si adatta a una parte dell’agenda più ampia di Instagram per rinnovare il funzionamento di alcune funzionalità chiave della piattaforma. Ad esempio, a novembre, Instagram ha iniziato a provare rimuovendo la capacità di vedere quanti mi piace riceve un determinato post.