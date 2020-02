Il colosso dell’e-commerce, Amazon, vuole continuare a stupire i suoi utenti e proprio in questi giorni ha deciso di portare sulla piattaforma online una grande novità. Adesso, anche in Italia è possibile eseguire a rate l’acquisto di un prodotto presente su Amazon con l’interesse pari a zero.

Si tratta di una bella notizia per i consumatori, i quali possono scegliere il prodotto desiderato senza fare un importante investimento economico nell’immediato. Ma da quello che si vocifera, non tutti i prodotti potranno includere questa novità. Soltanto i prodotti appartenenti a tale iniziative possono svolgere l’acquisto in modo rateizzato.

Il nuovo Huawei P30 ad un prezzo scontato

Gli utenti sono in fermento per questa bella notizia e non vedono l’ora di godersi questo nuovo servizio.

Ci troviamo nel primo weekend del mese di febbraio e come tale Amazon riempe questi giorni con tante offerte imperdibili. Se state cercando qualche promozione interessante, vi consigliami di iscrivervi al gruppo di Telegram dove ogni giorno vengono pubblicate le migliori offerte di Amazon.

Per questo fine settimana, Amazon propone questi prodotti del mondo hi-tech, stiamo parlando di uno smartphone e di un tablet che hanno come sistema operativo Android e sono: