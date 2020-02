Continuano le collaborazioni speciali tra Epic Games e le aziende più disparate. Nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha annunciato una nuova collaborazione con DC Comics. Arriva all’interno di Fortnite un’icona della casa, Harley Quinn. Scopriamo tutti i dettagli della nuova Skin.

Non è la prima volta che Epic Games decide di collaborare con DC Comics. Già in passato, infatti, diversi personaggi iconici sono comparsi al’interno del gioco. Per celebrare il nuovo film della casa, Birds of prey, questa ha pensato bene di introdurre all’interno della mappa di Fortnite, la protagonista, Harley Quinn. Ecco tutte le informazioni che dovete sapere a riguardo.

Fortnite: ecco quanto costa il bundle di Harley Quinn

Harley Quinn è senza dubbio uno dei personaggi più iconici di DC Comics. L’idea di creare una Skin di Fortnite ispirata al personaggio è stata accolta positivamente da tutta la community. Il costume è disponibile fin da ora all’interno del negozio oggetti. Questo, sarà corredato anche da due picconi. Si potrà decidere di acquistare solamente la Skin, oppure, si potrà acquistare il bundle contenente tutti i cosmetici ad un prezzo speciale.

La Skin di per sé viene proposta a 1500 V-Buck, il bundle, invece, a soli 2000 V-Bucks. Se si sceglie quest’ultima opzione, il risparmio è di ben 1100 V-Bucks. Ricordiamo che a corredare la Skin ci saranno anche una serie di sfide che permetteranno di sbloccare uno stile alternativo. Tutti i cosmetici del set rimarranno all’interno del negozio oggetti fino al prossimo 17 febbraio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.