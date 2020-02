Guardando nello specifico del gioco d’azzardo, ad esempio, sono sempre di più i giocatori a preferire l’online ai casinò fisici: tra le ragioni principali, la praticità, la varietà dell’offerta e la possibilità di trovare tanti bonus senza deposito sulle piattaforme.

Le statistiche degli ultimi anni, poi, hanno messo in evidenza come il gioco d’azzardo si stia progressivamente trasferendo da desktop a mobile, grazie anche a tecnologie e a smartphone sempre più in grado di reggere il confronto qualitativo con lo schermo del computer.

Quali sono, però, gli Android migliori del 2020 per giocare ai casinò online? Vediamone insieme alcuni.

1. Huawei P30 Pro

Si tratta probabilmente di uno smartphone ancora poco conosciuto, ma tra i più apprezzabili per gli amanti del gioco online, e non solo. Huawei P30 Pro è infatti uno degli Android di ultima generazione dalle caratteristiche straordinarie in termini di fotografia: quattro fotocamere, ottima modalità notturna e uno zoom da 5x.

A renderlo così apprezzabile per il gaming, invece, è innanzitutto lo schermo: 6,47 pollici e risoluzione 1080×2340. Schermo grande, dunque, luminoso e caratterizzato da immagini nitide e dai colori vivaci, per un’esperienza di gioco che non ha nulla da invidiare a quella da pc.

In più, la CPU Kirin 980 del nuovo modello di Huawei garantisce ottime prestazioni anche per le applicazioni più recenti, così come la RAM da 8 GB risulta perfettamente in grado di garantire la fluidità dell’esperienza di gioco.

Anche in termini di autonomia, Huawei P30 Pro sembra perfetto per poter gestire sessioni di gioco più o meno lunghe, senza il rischio di dover interrompere nel bel mezzo di una partita di blackjack.

2. Samsung Galaxy S10

I prodotti Samsung sono sicuramente tra gli Android più noti per la loro qualità, anche in fattore gaming.

Se il modello Galaxy S10, così come anche il Galaxy S10 Plus, è così adatto per giocare ai casinò online è soprattutto merito della sua CPU, tra le più potenti in circolazione. Questo modello di Samsung, infatti, è tra i primi a basarsi sul potentissimo Snapdragon 855, capace di garantire prestazioni di gioco di tutto rispetto.

Ottimo anche lo schermo, grazie al quale poter godere di immagini nitidissime tanto nei film quanto nei giochi, grazie ad una risoluzione da 1440×3040 e un display da 6,4 pollici.

Anche la batteria è probabilmente tra le più grandi che Galaxy abbia mai visto: con una capacità da 4100 mAh, garantisce infatti oltre un giorno di autonomia senza l’attivazione di funzioni aggiuntive.

3. Asus ROG Phone 2

Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, Asus ROG Phone 2 è un Android progettato prevalentemente per gli amanti del gioco, quindi perfetto anche per i giocatori d’azzardo in rete.

Come il Samsung Galaxy S10, infatti, anche Asus ROG Phone 2 può contare su Snapdragon 855 come CPU, oltre che su più di 500 GB per l’archiviazione.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, questo modello può contare su un display di circa 6,59 pollici dalla risoluzione di 1080×2340.

Fattore forse ancor più importante per i giocatori è che questo modello dispone di alcuni accessori pensati esclusivamente per gli appassionati di intrattenimento: tra questi, un gamepad e una ventola a clip.

Che i giocatori si stiano spostando sempre più in rete non è solo merito della praticità data dal giocare da casa propria: un grazie va detto anche ai dispositivi che lo consentono!