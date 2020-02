Samsung Galaxy S20, ecco la presunta scheda tecnica

C’è molta attesa per il grande evento internazionale Mobile World Congress (MWC) 2020, che si terrà a Barcellona dal 24 al 27 Febbraio. Nonostante diverse aziende, tra cui ASUS ed LG, a causa dell’epidemia di coronavirus, hanno deciso di non partecipare all’evento, molte altre saranno presenti, pronte ad annunciare ufficialmente i loro migliori smartphone e novità per quest’anno ed il prossimo.

Tra di queste c’è grande attesa per la presentazione dell’azienda coreana Samsung, che, tra i tanti smartphone, ufficializzerà anche il nuovo Samsung Galaxy S20 (e le varianti), anche se grazie ad i vari rumors è già emersa su Internet la presunta scheda tecnica. Andiamo a scoprirla.

Ecco il nuovo Samsung Galaxy S20

Lo smartphone avrà un Display Infinity-O a 120 Hz Super AMOLED da 6,2″. Il comparto hardware è composto dall’ottimo SoC Exynos 990, supportato da ben 8 Gb di RAM e fino ad 1 Tb di memoria interna (si presume considerando anche quella sd però).

Molto interessante il comparto fotografico, composto da una fotocamera anteriore da 10 megapixel e tre sensori posteriori, 64 MP telefoto, 12 MP grandangolo “e un enorme Space Zoom 30x”. Sarà inoltre possibile registrare video in risoluzione massima fino a 8K. Altri aspetti interessanti sono il sistema operativo Android 10 con personalizzazione OneUI 2.0 ed infine la batteria, che avrà una capienza di 4000 mAh. In merito a quest’ultimo aspetto, è stato ufficializzato che la versione Ultra avrà annesso un caricatore da ben 45W, mentre la versione base e quella Plus sarà di “solo” 25W.

Non resta dunque che attendere il MWC di Barcellona per sapere se la scheda tecnica del Samsung Galaxy S20 è confermata e quando sarà disponibile all’acquisto, compreso il prezzo di lancio.