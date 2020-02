Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di una particolare sfida allenamento per Apple Watch. Ebbene, l’attesa è finita, a partire da ieri è stata ufficialmente avviata la challenge attività del mese del Cuore. Come al solito, Cupertino si mostra sempre interessata alla salute dei propri utenti. Scopriamo in cosa consiste la sfida speciale.

Febbraio, oltre ad essere ricordato come il mese degli innamorati, è anche conosciuto per essere il mese dedicato alla salute del cuore. La casa della mela morsicata ha voluto celebrare tale occasione con il lancio di una delle sue consiste sfide speciali per Apple Watch. Ecco come fare per completarla.

Apple: quanto dura l’evento speciale del mese del Cuore?

Come vi avevamo già anticipato in un precedente articolo, la sfida è attiva a partire dal 8 febbraio e lo sarà fino al 14. Per completare la challenge bisognerà chiudere il cerchio attività di Apple Watch (quello verde) per sette giorni consecutivi. La ricompensa per il completamento della sfida saranno degli sticker da usare su iMessage e un trofeo virtuale per Apple Watch.

Come al solito ricordiamo che queste “ricompense” offerte dalla casa della mela morsicata risultano essere esclusive e ottenibili solamente nel corso di queste occasioni. Non sarà possibile riottenere le stesse ricompense in eventi futuri. Se siete appassionati della mela morsicata e possedete un Apple Watch, sicuramente non potete lasciarvi sfuggire questa interessante iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.