Il 2020 sarà un grande anno per l’italiana Fincantieri e per le grandi navi da crociera. Tre sono i grandi giganti del mare che verranno alla luce nei bacini della Fincantieri e altre invece sono in produzione od in consegna nei cantieri francesi e tedeschi. Questo sarà dunque l’anno dei giganti del mare.

Le grandi navi da crociera in costruzione presso Fincantieri

La prima è in consegna, proprio presso i cantieri italiani, la prossima settimana. Si tratta dell’attesissima Scarlet Lady della Virgin Voyages (ex Virgin Cruises), la compagnia armatoriale del magnate Sir Richard Branson. Si tratterà di una lussuosa nave da crociera per soli adulti, con 1400 cabine per 2700 passeggeri. Sarà provvista anche di una sala di registrazione professionale e un bar karoke esclusivo. Questa lussuosa nave per appassionati di musica è tra le 10 navi più grandi in consegna nel 2020.

Nella stessa categoria anche la Costa Firenze, la nuova gigantesca nave della Costa Crociere destinata al mercato cinese. Con 135.500 tonnellate di stazza e la capacità di ospitare fino a 5.200 passeggeri, la Costa Firenze entra di diritto nella top ten delle grandi navi del 2020. Anch’essa sarà varata da Fincantieri. La Costa Firenze riprodurrà la città italiana di cui porta il nome, molto amata dai turisti cinesi. Una volta a bordo dunque i passeggeri potranno immergersi in una riproduzione dello stile italiano, dal design alla cucina.

Sempre Fincantieri è incaricata della costruzione di un’altra delle grandi navi del 2020. Sarà ultimata a breve infatti anche la Enchanted Princess della Princess Cruises, compagnia armatoriale del gruppo Carnival. La Enchanted sarà una delle navi ad alta tecnologia della classe Royal dove si adotta lo stile del “Medallion” un dispositivo indossabile che consente di tutto, dall’imbarco più veloce, all’accesso Wi-Fi più veloce in mare, alla capacità di localizzare i tuoi cari intorno alla nave, oltre che di aprire la propria cabina soltanto indossandolo. Con 145.000 tonnellate ed una capacità di carico di 3660 passeggeri, anche la Enchanted Princess è un vero gigante del mare.

Gli altri giganti del mare

Ma anche la Royal Caribbean non si tira indietro e da il via alla costruzione della quinta nave di classe Oasis. La Wonder of the Seas, sarà la più grande nave del mondo con le sue 230.000 tonnellate. Ma per poterla ammirare dovremo attendere il prossimo anno. La sua costruzione è affidata ai Chantiers de l’Atlantique, i famosi cantieri bretoni che erano nel mirino della Fincantieri per una possibile acquisizione. Anche questa gigantesca nave da crociera sarà destinata al mercato cinese, per cui è progettata e pensata nei minimi dettagli.

Ma come abbiamo detto la Wonder of the Seas non sarà consegnata prima del 2021, lasciando così il primato di nave più grande in consegna nel 2020, alla Mardi Gras, realizzata dai cantieri tedeschi Meyer Werft per la Carnival. Questa gigantesca nave peserà oltre 183.000 tonnellate e può ospitare di 5.200 passeggeri.

Negli stessi cantieri sarà realizzata per la P&O Cruises la Iona, un gigante da 183.900 tonnellate per 5.200 passeggeri. Sarà la più grande nave inglese e una delle prime al mondo ad essere alimentate a gas liquefatto.