Il jet supersonico della NASA, il cui nome per esteso è X-59 QueSST, ma che è più conosciuto come X-59, potrebbe spiccare il volo alla fine di quest’anno. Il suo progetto iniziò nel 2018, e nel 2019 subì un modifica importante. Ma ora questo velivolo ultra silenzioso ed in grado di raggiungere una velocità maggiore di quella del suono, potrebbe essere quasi sul punto di volare.

Il jet supersonico della NASA in costruzione alla Lockheed Martin Skunk Works

La costruzione dell’areo è stata affidata dalla NASA a Lockheed Martin e dovrebbe essere ultimata entro la fine del 2020. Il progetto è infatti pronto e la NASA ritiene che sia possibile assemblare l’aereo e terminare il processo di produzione entro fine anno. La costruzione del velivolo è in corso presso la Lockheed Martin Skunk Works a Palmdale, in California, dove sono state già assemblate le ali del jet supersonico e sono in corso di sviluppo i sistemi innovativi di cui sarà dotato.

Come ha dichiarato un rappresentante della Lockheed Martin a Space.com “il lavoro in officina procede molto velocemente in termini di produzione e produzione. Una volta ultimato l’accoppiamento del velivolo e l’assemblaggio finale, saranno eseguiti alcuni test di prova poi saranno installate altre componenti, saranno testati i sistemi del velivolo che sarà poi finalmente pronto per il volo”. I primi test sono previsti per il prossimo anno.

Super veloce e super silenzioso

Secondo i rappresentanti della compagnia, nonostante la grande velocità che questo jet supersonico è in grado di raggiungere, sarà ultra silenzioso, così da non essere una fonte di disturbo pubblico. Il rappresentante della Lockheed Martin ha infatti affermato che, dai dati ottenuti da tutte le simulazioni ed i modelli, il jet supersonico sarà in grado di raggiungere la velocità del suono, pur rimanendo poco rumoroso.

Una volta ultimata la costruzione del velivolo, partirà la fase 2 del progetto, ovvero quella dei test e delle verifiche che rilasceranno le necessarie certificazioni acustiche. La terza fase sarà invece quella dei test sull’impatto che il velivolo ha con la comunità e che dimostrerà se veramente il boom sonico dell’aereo è così silenzioso a terra. Secondo la NASA in questo ultimo test “l’aereo prova sorvolerà determinate comunità statunitensi e saranno poi raccolti dati sulla percezione delle persone, che saranno consegnati agli enti regolatori statunitensi ed internazionali”.