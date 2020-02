Negli ultimi mesi, Kena Mobile sta facendo parlare molto di sé. Il noto operatore virtuale di Tim, infatti, è inventato famoso in pochissimo tempo grazie alla proposta di una serie di offerte super convenienti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di riportare in campo una delle promozioni più apprezzate di sempre. Scopriamo insieme di che si tratta.

Se si vuole risparmiare molto sulla propria tariffa telefonica e non si vogliono avere spiacevoli sorprese, gli operatori virtuali sono quello che vi serve. Kena Mobile, Ho. Mobile, Poste Mobile, ecc. sono tutti coloro che stanno acquisendo sempre più clienti proprio per questa ragione. Ecco cosa comprende l’offerta di oggi.

Kena Mobile: tutto incluso a soli 8,99 euro al mese!

La promozione di cui parliamo oggi si chiama Kena 8,99 ed è perfetta per tutti coloro che vogliono tanto senza spendere molto. L’offerta include minuti e messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps). Il prezzo mensile da sostenere è di soli 8,99 euro. E’ previsto un costo di attivazione di 4,99 euro e un costo per la SIM di 5 euro.

La promozione non è nuova in casa Kena Mobile. Questa, infatti, è stata una delle offerte di debutto. Kena 8,99 può essere sottoscritta solamente da coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile. L’attivazione può essere fatta sia online, che sull’app, che nei centri fisici autorizzati. Al momento, non è stata comunicata una data di scadenza della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.