Microsoft Flight Simulator 2020 sarà visivamente mozzafiato

Microsoft è senza dubbio una delle aziende più importanti nel campo dell’elettronica, ma non solo. Ricopre un ruolo importante anche nel settore dei videogame. Oltre ad aver progettato le console Xbox, ha anche prodotto numeri videogiochi propri, dei più svariati generi, compreso quelli di simulazione di volo.

Microsoft Flight Simulator è apparsa per la prima volta nel 1982 sui PC IBM come Microsoft Flight Simulator 1.0 e ha avuto aggiornamenti semi-regolari rilasciati nei decenni successivi. La versione più recente della serie è stata Flight Simulator X: Steam Edition del 2014. Finalmente, in questo anno, uscirà il nuovo capitolo della saga, che, dalle prime immagini e trailer, presenterà una grafica e visione ambientale di altissimo livello.

Ecco il nuovo Microsoft Flight Simulator 2020

Grazie alle nuove informazioni condivise da Eurogamer, i fan possono dare uno sguardo approfondito agli straordinari elementi visivi di Microsoft Flight Simulator 2020, inclusi molti scenari fotorealistici e incredibili cieli blu, presenti nei due video trapelati che sono stati caricati su YouTube da un utente di nome Jose Carlos. Il primo video, che dura più di 30 minuti dal decollo all’atterraggio, mostra da vicino la complessa strumentazione trovata all’interno della cabina di pilotaggio, oltre a un volo completamente rilassante pieno di paesaggi meravigliosi. Il secondo video, che è leggermente più corto a 23 minuti, mostra una traiettoria di volo più accidentata mentre l’aereo viaggia attraverso una tempesta, piena di una varietà di effetti meteorologici realistici come pioggia, fulmini e nuvole scure.

Microsoft Flight Simulator 2020 potrebbe fare la sua apparizione sull’hardware Xbox di nuova generazione, la Xbox Series X recentemente rivelata, sfruttando appieno l’hardware più avanzato per mantenere l’esperienza a livello di PC, offrendo potenzialmente ai giocatori la possibilità di utilizzare Microsoft Proietta, lo streaming di xCloud per goderti il ​​volo in viaggio. Non resta dunque che attendere novità in merito e una possibile data di uscita di questo videogioco molto interessante.