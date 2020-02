Quando ormai manca pochissimo all’evento Unpacked di Samsung (previsto per martedì 11 febbraio), ecco l’ennesima fuga di notizie dalla casa coreana, che ci suggerisce l’esistenza di un Galaxy Z Flip. Le foto diffuse in rete mostrano quella che con ogni probabilità sarà la versione più recente di un nuovo foldable e ora, considerando che sono già emersi molti rendering e persino un breve video che mostra il fantomatico Galaxy Z Flip, le speranze di poter mettere le mani su un nuovo smartphone pieghevole iniziano ad aumentare.

Dalle foto, però, emerge subito una prima criticità: la piega dello schermo. Nel video diffuso in rete non veniva mostrato alcunchè circa la piega, che tanto ha fatto dannare gli utenti più eccitati al lancio del Galaxy Fold, ma in alcune nuove foto essa risulta abbastanza evidente. La presenza di una piega, tuttavia, sebbene sgradevole, potrebbe dirci ancora molto poco sull’effettiva qualità complessiva del cellulare: si dice che Samsung abbia stavolta optato per un vetro extra-sottile invece di una pellicola di plastica per lo schermo del Galaxy Z Flip.

I leaks circolanti in rete suggeriscono un Samsung dallo schermo lungo e soprattutto pieghevole, molto simile al Razr di Motorola

La società farà affidamento su una cerniera verticale, a differenza di quella orizzontale utilizzata con Galaxy Fold. Quindi, il Galaxy Z Flip si piegherà come un tradizionale telefono a conchiglia, simile al Razr da poco riproposto da Motorola. Alcuni leaks precedenti avevano suggerito una dotazione comprensiva di uno schermo da 6,7 pollici e le nuove immagini sottolineano solo che il Galaxy Z Flip sarà davvero molto “alto”. Le proporzioni 22:9 del telefono sono chiaramente apprezzabili a schermo aperto; da chiuso, si nota una fotocamera a doppio obiettivo e un display esterno, per consultare rapidamente le notifiche e quant’altro.

Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito ad una data di lancio, anche se alcune voci hanno suggerito che potrebbe essere messo in vendita in alcuni Paesi già a San Valentino al prezzo di circa 1.400 dollari. Un prezzo ragguardevole, ma più basso di quello del nuovo Razr di Motorola. Si spera, tuttavia, che il Galaxy Z Flip eviterà gli stessi problemi che ultimamente stanno affliggendo il lancio di ogni foldable, a cominciare proprio dal Razr: tra il rinvio del lancio ufficiale del telefono, alla sorta di “mea culpa” per la questione delle imperfezioni dello schermo, la figuraccia è dietro l’angolo.