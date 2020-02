La Dark Mode risulta essere l’emblema di iOS 13. Cupertino ha davvero fatto centro con il lancio di questa particolare feature. E’ incredibile come un semplice cambio di tema possa generare così tanto successo. Dietro ad Apple, anche tutte le più note app si sono adattate alla novità. A distanza di mesi, anche Whatsapp è pronta per il lancio della feature su iOS. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sono settimane che gli utenti chiedono a gran voce il rilascio della Dark Mode per la nota app di messaggistica. Sapevamo che l’azienda di Mark Zuckerberg avrebbe introdotto la featured prima o poi. Le conferme ufficiali sono arrivate nelle scorse ore. L’ultima beta di Whatsapp per iOS porta in campo, tra le tante novità, proprio la Dark Mode. Quando arriverà la versione definitiva?

Whatsapp: la Dark mode è pronta a sbarcare sull’app

Nelle scorse ore, la casa di Facebook ha rilasciato la beta di una nuova versione di Whatsapp per iOS. Da quanto è emerso, questa introduce la Dark Mode. Finalmente sarà possible godere del tema scuro anche mentre si utilizza il noto social. Era ora che la casa si decidesse a introdurre la feature. Al momento, non c’è modo per provare la beta in anteprima, bisognerà aspettare il rilascio ufficiale.

Solitamente, le beta di Whatsapp vengono testate per un mese prima di essere rilasciate ufficialmente al pubblico. Se tutto dovesse andare come previsto, potremmo vedere una versione definitiva dell’aggiornamento arrivare già a marzo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.