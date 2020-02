Continuano le offerte super convenienti proposte dalla noto sito di e-commerce online Amazon. Nelle scorse ore, l’azienda ha lanciato una super promozione su uno dei portatili Apple più amati di sempre. Parliamo, ovviamente, di MacBook Air. L’ultima versione del portatile di Cupertino è ora in forte sconto. Scopriamo insieme i dettagli della promozione.

MacBook Air risulta essere uno dei prodotti iconici della casa della mela morsicata. Presentato per la prima volta nel 2008 da Steve Jobs, ha avuto un restyling importante nel 2018 che lo ha fatto tornare alla vetta. MacBook Air è il portatile perfetto per coloro che vogliono un prodotto id qualità senza, però, spendere troppo. Ecco in cosa consiste l’offerta di Amazon.

Amazon: il nuovo MacBook Air a prezzo ridotto!

Il noto sito di e-commerce non smette mai di sorprendere con le sue offerte speciali. Era un po’ di tempo che l’azienda non proponeva offerte riguardanti il noto portatile di Cupertino. La promozione lanciata nelle scorse ore risulta essere decisamente interessante. Il protagonista è la versione base di MacBook Air 2019, quella con processore Intel Core i5 a 1,6 GHz e 128 GB di memoria RAM. Il dispositivo viene proposto al prezzo di 1089 euro. Parliamo di uno sconto di ben 190 euro sul prezzo di listino di 1279 euro.

Ad essere in offerta, al momento, è solo la variante argento. Non sappiamo se l’azienda deciderà di estendere la promozione anche alle altre colorazioni. Ricordiamo che, come al solito, si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.