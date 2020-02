Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di iPhone SE 2/iPhone 9 e della sua possibile data di uscita. Gli analisti sembrano tutti d’accordo a riguardo, il nuovo smartphone low cost di Apple verrà presentato a Marzo e debutterà sugli scaffali entro la fine del mese. Sarà davvero così?

L’emergenza coronavirus sta dando non pochi problemi alla catena produttiva della mela morsicata, tuttavia, pare che l’azienda si sia preparata le scorte di iPhone SE 2 con largo anticipo. Stando a quanto dichiarato nelle scorse ore da alcuni analisti, non ci saranno ritardi con il lancio dello smartphone. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: iPhone SE 2 potrebbe costare come il predecessore

Sembra che nemmeno l’emergenza coronavirus fermerà Cupertino dal lanciare il primo iPhone del 2020. Il successore di iPhone SE vedrà la luce nel mese di marzo. Questo, avrà lo stesso design di iPhone 8 e caratteristiche tecniche degne di uno smartphone di ultima generazione. Il chip, infatti, sarà lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Parliamo di un ottimo dispositivo per tutti coloro che necessitano di un dispositivo di piccole dimensioni. Ciò che tutti di chiedono, però, è: quale sarà il prezzo di questo nuovo melafonino?

E’ già stato confermato che si tratterà di un dispositivo dal costo decisamente ridotto rispetto ai modelli di iPhone di fascia alta. Secondo le ultime indiscrezioni, il prodotto avrà lo stesso prezzo di iPhone SE al momento del lancio, 399 dollari. Ciò vorrebbe dire che in italia lo smartphone partirà da una base di 509 euro. Beh che dire, un prezzo più che onesto per un prodotto di questo calibro. Ora bisogna solo vedere se ciò corrisponderà alla realtà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.