L’azienda della mela morsicata, Apple, prevede di lanciare una marea di nuovi prodotti nel corso di questo 2020. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di iPhone, iPad, MacBook, ecc. Oggi, parliamo di uno dei prodotti più sottovalutati del colosso di Cupertino, HomePod. La casa della mela morsicata potrebbe lanciare una nuova versione dello Smart Speaker nel corso di quest’anno.

Sono passati oramai un paio di anni dal lancio di HomePod sul mercato. Nonostante Cupertino abbia rilasciato il prodotto solo in alcuni paesi, questo ha riscosso un discreto successo. Peccato, però, che la concorrenza è molto agguerrita e il prodotto di Apple è decisamente fuori mercato. HomePod costa decisamente di più di Amazon Echo e Google Home. Una soluzione a questa problematica arriverà presto. A confermarlo, un recente report di Bloomberg. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: HomePod 2 farà il suo debutto nel 2020?

Ebbene sì, Bloomberg ne è convito, la casa della mela morsicata sarebbe al lavoro su uno smart speaker dalle caratteristiche lite. Questa mossa permetterà all’azienda di proporre un dispositivo dal costo decisamente più contenuto. Ricordiamo, infatti, che ciò che ha maggiormente penalizzato HomePod di prima generazione è stato proprio il prezzo, 299 dollari al momento. Riuscirà Cupertino a catturare l’attenzione dei clienti con un prodotto più economico?

Gli Smart Speaker sono apprezzati da una miriade di utenti. Non c’è dubbio sul fatto che una versione di HomePod economica possa attirare l’attenzione. Certo, Cupertino dovrà lavorare molto anche sul suo assistente vocale Siri. Al momento, non si hanno informazioni specifiche sulle caratteristiche del presunto HomePod 2. Informazioni a riguardo arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.