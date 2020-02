Anche nelle scorse 24 ore, per lo meno secondo gli ultimi dati ufficiali condivisi dalle varie autorità cinesi e non, il numero ufficiale di persone contagiate dal coronavirus è salito di 2.985 arrivando a 40.540. I morti sono arrivati a 910 e si tratta del più grande aumento giornaliero finora, 97. Le persone totalmente guarite sono ora quasi 3.400, 3.383 per la precisione.

In giro per il mondo non si registrano aumenti particolari di casi, se si esclude la Cina ovviamente. I paesi limitrofi a quest’ultima hanno segnalato un aumento nell’arco di poche persone, meno di una decina in totale. Anche di nuovi casi a bordo della nave da crociera Diamond Princess non ce ne sono stati.

In Europa il numero dei casi è rimasto identico a eccezion fatta per la Spagna che ha registrato il suo secondo caso ufficiale. La Germania continua a rimanere quella con più casi, 14, mentre la Francia segue, 11. L’Italia rimane ferma a 3, un italiano e una coppia anziana di turisti cinesi. Gli altri casi sospetti non hanno avuto conferme.

Coronavirus e la Cina

Ogni giorno che passa, come già detto, c’è un aumento di presunte testimonianze che arrivano dall’interno delle zone di quarantena. Spesso sono immagini e video estrapolati da un contesto più ampio e a cui viene associata una storia volutamente controversa. La verità è che non si sa cosa stia realmente succedendo e c’è da dire che anche questo aspetto basta a preoccupare e a dubitare delle dichiarazioni delle autorità cinesi, ma non vuol dire che bisogna anche credere ciecamente a chi critica quest’ultimi. In attesa di sviluppi.