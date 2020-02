Adolescenti, c’è una correlazione tra social media e disagio mentale

I social network sono diventati ormai una realtà consolidata della nostra società. Tutti hanno un account sui principali social dove parlano con i propri amici e familiari, condividono foto e video, leggono notizie ecc. Un aspetto negativo, però, è che ciò è ormai presente in gran numero anche negli adolescenti, e ciò si è dimostrato non positivo.

Una nuova recensione di numerosi studi mostra l’impatto potenzialmente dannoso dell’uso dei social media sugli adolescenti. I risultati del Canadian Medical Association Journal rilevano che l’uso dei social media è collegato a disagio mentale, autolesionismo e suicidio. Più di due ore di utilizzo dei social media al giorno sono associate a tassi più alti di depressione e pensieri suicidi nelle ragazze.

I social media per gli adolescenti sono negativi

In uno studio, le ragazze hanno riferito di sentirsi negative dopo 10 minuti di navigazione su Facebook. Più tempo, maggiore è il rischio. È qualcosa che Maya Behl, 17 anni, può attestare. “Divento più isolato quando sono sui social media. Anche se dovrebbe essere un connettore, onestamente è molto isolante”, ha detto.

Secondo il recente studio, i bambini che trascorrono meno tempo a socializzare di persona sono più vulnerabili e un facile accesso alle informazioni su come commettere suicidio online aumenta il rischio. Il figlio dodicenne di Carol Deely, Gabriel, si è tolto la vita poco più di un anno fa. La sua organizzazione, Gabriel’s Light, aiuta a promuovere l’uso sicuro della tecnologia. “I bambini non possono allontanarsi da tutta questa pressione dei pari e penso che sia semplicemente terribile. Non vorrei essere un bambino in questo momento”, ha detto Deely.

I ricercatori hanno affermato che i genitori dovrebbero parlare ai propri figli dei rischi dei social media. Invece di vietarlo, dovrebbero limitare il tempo sullo schermo sia per i loro figli, sia per loro stessi, per dare il buon esempio.