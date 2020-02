Alimentazione, ecco un piccolo trucco per mangiare sano ed equilibrato

E' fondamentale seguire un'alimentazione sana ed equilibrata per evitare molte malattie, e un trucco per farlo è non soffermarsi troppo sul solo colesterolo

L’alimentazione è un aspetto fondamentale per mantenersi in salute, in un corretto stato psicofisico e per contrastare molte patologie a cui si può andare incontro. Per esempio, è molto importante seguire una dieta sana ed equilibrata per non far aumentare il colesterolo cattivo, associato a numerose malattie.

Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, una nuova ricerca ha scoperto che concentrarsi sulla dieta nel suo insieme (piuttosto che solo sull’assunzione di colesterolo) a partire da alcuni semplici scambi, può aiutare a mangiare in modo più sano ed ad aiutare la salute del proprio cuore.

Il trucco per un’alimentazione sana ed equilibrata

In un recente parere scientifico pubblicato sulla rivista American Heart Association (AHA) Circulation, i ricercatori hanno analizzato oltre 50 studi e hanno scoperto che le diete salutari per il cuore sono ovviamente a basso contenuto di colesterolo, il che è importante perché il colesterolo alto nel sangue può aumenta il rischio di infarto e ictus. E, un trucco che i ricercatori hanno scoperto quando hanno esaminato i dati, è che concentrarsi sulla dieta generale piuttosto che monitorare noiosamente un valore numerico dell’assunzione di colesterolo è più efficace per rimanere nella giusta direzione di una dieta sana ed equilibrata.

Concentrarsi su suggerimenti dietetici salutari per il cuore funziona perché la dieta è importante, soprattutto per le persone che hanno bisogno di abbassare il loro colesterolo, ha detto Jo Ann Carson, Ph.D. e presidente del comitato nutrizionale dell’American Heart Association. Inoltre, le persone organizzano più spesso la propria dieta in base agli alimenti, non da un elenco di sostanze nutritive, quindi i consigli basati sugli alimenti si riferiscono più direttamente alle decisioni dietetiche quotidiane.

“Fornisce agli operatori sanitari la base per chiarire che troppo colesterolo nella dieta può essere dannoso per te, ma puoi goderti le fonti di colesterolo con moderazione. Ciò include forse un uovo al giorno o un cocktail occasionale di gamberi ”, ha detto Carson. “L’advisory rafforza anche il messaggio che è l’intero modello dietetico che contribuisce alla salute del cuore”.