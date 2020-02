Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del rilascio di una nuova serie di aggiornamenti software da parte della mela morsicata. iOS 13.4, iPadOS 13.4, ecc. sono stati inizialmente rilasciato come esclusive per gli sviluppatori. A distanza di un paio di giorni, Apple ha deciso di rilasciare anche la prima beta pubblica degli update. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Apple non perde tempo, l’azienda ha finalmente rilasciato le prime beta pubbliche di iOS 13.4 e iPadOS 13.4. Come vi avevamo già anticipato in un precedente articolo, questi portano in campo interessanti novità. Ecco quali sono quelle più importanti.

Apple iOS 13.4: scopriamo le novità introdotte dalla prima beta

Trattandosi di un aggiornamento maggiore, le novità introdotte da questa versione iOS sono decisamente di più rispetto a quelle viste per iOS 13.3.1. L’update porta sensibili miglioramenti per CarPlay. E’ stato introdotto, ad esempio, il supporto per CarKey. Inoltre, è stata finalmente attivata la funzione di condivisione delle cartelle di iCloud. iOS 13.4 porta in gioco anche una una serie di Memoji. Quelle dette fino ad ora, sono solo alcune delle novità che vedremo comparire sul nuovo iOS.

Ricordiamo che la prima beta di iOS 13.4 è scaricabile esclusivamente da coloro che sono iscritti al programma gratuito di beta testing. Se non siete ancora iscritti, potete farlo tramite il sito ufficiale della mela morsicata. Dopodiché, basterà solamente seguire la procedura guidata per scaricare l’update. La versione definitiva, invece, verrà rilasciata nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.