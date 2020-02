L’aumento di contagi da coronavirus giornaliero sembra continuare a diminuire. Nelle ultime 24 ore il numero ufficiale è aumentato di 2.571 arrivando a 43.111. L’aumento del numero di morti, al contrario, diventa sempre più grande tanto che da ieri i casi sono saliti di altri 108 arrivano a 1.1018. Anche il numero di guariti sta salendo con costanza tanto che adesso sono ufficialmente 4.099.

In generale non c’è stato un aumento significativo al di fuori della Cina, come nelle scorse settimane. L’unica eccezione riguarda la nave da crociera ferma in Giappone. Il numero di contagi si è più che duplicato nelle ultime 48 ore tanto. Era 61 fino a sabato mentre adesso è 135. Considerando il numero di passeggeri, più di 2.500, con il personale di morbo si arriva oltre le 3.000 persone quindi è plausibile un ulteriore aumento nei prossimi giorni.

Il coronavirus in Cina

Sempre tornando sul discorso relativo alle informazioni divulgate dalle autorità cinesi, il dubbio continua a rimanere alto. A suggerire che il numero sia sottostimato c’è il fatto che apparentemente non riescono a fare fronte alle milioni di persone, letteralmente, che si recano negli ospedali per accertamenti.

Le strutture sanitarie non hanno a disposizione abbastanza test per poter usarli su chiunque e questo rende plausibile il fatto che il numero sia molto più alto di quello che in realtà è, andando anche a escludere il fatto che la Cina stia mentendo. Potrebbe essere sembra un’opzione, ma lasciamo il beneficio del dubbio.

Facciamo il solo esempio di Wuhan. La città ha quasi 12 milioni di abitanti. Fare il test su tutti è praticamente impossibile. Solo guardando a questo aspetto risulta chiaro che forse il numero di contagi è più alti, almeno in Cina.