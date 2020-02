Huawei, nuove applicazioni in arrivo su AppGallery, il proprio store

Il 2019 senza dubbio va ricordato anche per la grande disputa tra gli Stati Uniti, soprattutto il presidente Trump, e l’azienda cinese Huawei, accusata di rubare dati privati e violare la privacy di molti utenti statunitensi. A causa di ciò, l’azienda cinese ha visto un blocco delle vendite di numerosi suoi prodotti nel territorio statunitense e Google che ha deciso che per i futuri modelli di smartphone non permetterà l’uso di Android.

Ciò ha portato quindi Huawei a creare un proprio sistema operativo, HarmonyOS, molto veloce ed interessante, e di conseguenza anche un proprio store, ovvero AppGallery, che continua periodicamente ad allagarsi ed includere nuove applicazioni.

Ecco le nuove applicazioni sullo store Huawei

Disponibile in 170 Paesi e con 400 milioni di utenti attivi, AppGallery è uno store sempre più scelto dai consumatori che hanno acquistato uno smartphone targato Huawei. Molte aziende quindi hanno deciso di collaborare con l’azienda cinese ed approdare sul suo store.

Come applicazioni italiane possiamo trovare Rai Play, Infinity, Mediaset Play e varie stazioni radio come RTL 102.5, Virgin Radio, RDS, Radio Italia, Radio 105, Radio Montecarlo, R101. Non mancano inoltre applicazioni per gli appassionati di shopping come: Doveconviene, Unieuro, Mediaworld, Trovaprezzi ecc.

Infine, anche il reparto gaming dello store si sta ampliando, grazie anche ad ottimi titoli presenti come Asphalt 9, Star Trek, The Walking Dead e Word Jungle FREE Word. Non resta dunque che attendere mensilmente per le nuove applicazioni di ogni tipologia che verranno aggiunte al sempre più utilizzato store privato di Huawei.