L’azienda della mela morsicata, Apple, ha registrato dati di vendita impressionati, nel corso del 2019, per i suoi auricolari true wireless. Stando alle ultime informazioni emerse, la situazione del 2020 migliorerà ancora. Sono previste vendite superiori a 100 milioni di unità nel corso di tutto l’anno. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple può essere considerata un po’ la regina degli auricolari true wireless. Gli AirPods sono uno dei prodotti più amati in assoluto dell’azienda. La loro praticità e l’ottima qualità audio hanno fatto si che diventassero un vero e proprio must have. Il lancio della nuova versione Pro, qualche mese fa, non ha fatto altro che incrementare la notorietà del prodotto e le vendite. Secondo Counterpoint Research, Cupertino venderà 100 milioni di unità di AirPods nel 2020.

Apple continuerà a dominare il mercato dei dispositivi true wireless nel 2020

Il colosso della mela morsicata ha venduto ben 60 milioni di AirPods nel corso del 2019. Counterpoint Research parla di un incremento delle vendite del 40% rispetto all’anno precedente. Si presume, che nel 2020, ci sarà un altro grosso incremento delle vendite. Secondo le ultime stime fatte dall’azienda, Cupertino supererà facilmente le 100 milioni di unità vendute nel corso dell’anno.

Nonostante quest’anno la quota di mercato di Cupertino sia scesa leggermente, si presume che ci sarà ancora un grosso distacco tra lei e le aziende concorrenti. Ricordiamo che Apple potrebbe lanciare un nuovo modello di AirPods nel corso dei prossimi mesi. Ciò non farà altro che agevolare le cose. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.