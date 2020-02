La casa della mela morsicata, Apple, ha grossi progetti per la sua gamma di computer. Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un interessante brevetto riguardante iMac. Il documento parlava di un computer ricavato all’interno di un’unica lastra di vetro. Nelle scorse ore, è comparso online il primo concept realistico del dispositivo. Scopriamolo insieme.

La maggior parte degli utenti sono d’accordo sul fatto che l’attuale modello di iMac abbia un design decisamente antiquato. Basta dare un occhio ai computer delle case concorrenti per rendersi conto di quanto iMac sia indietro. E’ a ragione di ciò che Cupertino potrebbe presto presentare un dispositivo dal design rivoluzionario. Ecco il concept realistico.

Apple: ecco l’iMac completamente di vetro

Il concept di cui parliamo oggi è stato creato dal designer Jermaine Smit su commissione diLetsGoDigital. Possiamo osservare come il designer abbia riprodotto al meglio tutti i punti del brevetto registrato da Apple. Una grossa latra di vetro ospita un display dalle cornici super ridotte, la tastiera e le componenti hardware. La base ricurva del dispositivo viene immaginata flessibile e adattabile a diverse angolazioni.

Non c’è bisogno di dire che questo è senza dubbio un concept ben fatto. Un iMac di questo tipo farebbe impazzire tutti i fan della mela morsicata. Ricordiamo che, trattandosi di un concept ispirato ad un brevetto, non sappiamo se questo avrà mai un riscontro reale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.