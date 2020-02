Si ritorna a parlare del primo iPhone del 2020, iPhone SE 2. Dopo aver appurato che non ci saranno ritardi con il lancio a causa del coronavirus, una nota produttrice di cover ha avviato i preordini per le custodie del melafonino. Manca davvero, poco, quindi, ad un annuncio ufficiale da parte di Apple. Svelata anche una possibile data di lancio. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Possiamo dire che iPhone SE 2 è stato uno degli smartphone più richiesti nella storia di iPhone. iPhone SE è stato a lungo apprezzato per le sue caratteristiche evolute e il prezzo ridotto, era ora che Cupertino si decidesse a lanciarne una nuova generazione. iPhone SE 2 avrà lo stesso successo del predecessore?

Apple: iPhone SE 2 arriverà sugli scaffali a fine marzo?

La casa della mela morsicata non si fa scoraggiare dall’emergenza coronavirus, iPhone SE 2 verrà lanciato entro la fine di marzo. Nelle scorse ore, il produttore di cover Totallee ha avviato i preordini per una delle prime custodie di iPhone SE 2. Stando a quanto emerso, la cover è stata prodotta in base alle informazioni trapelate fino ad ora. Non è la prima volta che Totallee lancia cover per iPhone prima della loro presentazione ufficiale. Fino ad ora, questa ha sempre azzeccato alla perfezione il design dei dispositivi.

Il produttore di cover ha dato un indizio anche riguardo il possibile lancio sul mercato del nuovo melafonino. Le custodie, infatti, verranno spedite a partire dal 24 marzo. Anche iPhone SE 2 debutterà in quel giorno? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.