Betelgeuse potrebbe esplodere nelle prossime settimane

La stella rossa Betelgeuse ha perso notevole luminosità ad un ritmo senza precedenti negli ultimi mesi, e ciò ha portato numerosi astronomi a chiedersi se la stella stesse per crollare e quindi concludersi con un’esplosione di una supernova. Ma questa diminuzione di luminosità non per forza significa la fine di Betelgeuse, anzi ci sono diverse possibilità, e molto si scoprirà verso la fine di questo mese.

L’astronomo Edward Guinan della Veteran Villanova University ha osservato Betelgeuse per decenni e ha riferito all’inizio di questo mese che la stella sembra essere “la meno luminosa e fredda mai misurata dai nostri 25 anni di fotometria”.

Le sorti della stella Betelgeuse si decidono a fine mese

È noto che Betelgeuse non ha più di circa 100.000 anni e potrebbe iniziare la sua morte quasi in qualsiasi momento tra oggi e allora. Quando diventa supernova, si prevede che si traduca in uno spettacolo di luci drammatico che potrebbe essere visibile alla luce del giorno e apparire più luminoso della luna piena per alcune settimane.

Ma, come sottolinea l’astronomo Tony Phillips su Spaceweather.com, l’improvviso spegnimento di Betelgeuse potrebbe anche avere spiegazioni meno catastrofiche come una macchia solare gigante o nuvole di polvere stellare. Forse la spiegazione più noiosa di tutte è che la stella sta solo facendo la sua parte, in quanto Betelgeuse è una stella variabile ben nota che pulsa in una varietà di periodi di tempo.

“L’intero episodio potrebbe essere solo una pulsazione più profonda della media e forse l’orologio della supernova può essere annullato”, scrive Phillips. Qualunque cosa sia, gli astronomi guarderanno da vicino per vedere se Betelgeuse finalmente inizierà a illuminarsi nelle prossime settimane. In caso contrario, è probabile che l’orologio da supernova continui.