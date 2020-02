Era un po’ di tempo che non si parlava di offerte riguardanti gli iPhone di ultima generazione. Oggi, vogliamo segnalarvi una promozione molto interessante lanciata, ovviamente, dal noto sito di e-commerce Amazon. Diverse varianti di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono scontate. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati due smartphone Apple molto elogiati. Presentati lo scorso settembre, questi hanno registrato dati di vendita decisamente buoni. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di sorprenderci tutti con il lancio di interessanti offerte sulla maggior parte dei modelli disponibili. Ecco le offerte più allettanti.

Amazon: 60 euro di sconto su iPhone 11 64 GB

Amazon cerca di accontentare tutte le tipologie di utenti. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di mettere in sconto la maggior parte degli iPhone 11 e degli iPhone 11 Pro presenti a catalogo. Ad esempio, iPhone 11 64 GB viene proposto a soli 779 euro, con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino di 839 euro. iPhone 11 Pro 512 GB, invece, viene proposto a 1479 euro, con uno sconto di 110 euro sul prezzo di listino di 1589 euro.

Quelle appena citate sono solo alcune delle promozioni riguardanti iPhone 11 attivate da Amazon nelle scorse ore. Ricordiamo che i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se siete interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.