Proprio ieri vi abbiamo parlato degli ottimi risultati ottenuti da Apple nel campo dei dispositivi true wireless. Gli AirPods sono un vero e proprio emblema dell’azienda. Nonostante la casa abbia rilasciato un nuovo modello di auricolari lo scorso novembre, presto potrebbe arrivarne un altro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che la casa della mela morsicata non sia ancora soddisfatta dei suoi auricolari true wireless. Il colosso di Cupertino potrebbe lanciare una nuova versione di AirPods nei prossimi mesi. Si parla di una versione Lite dei nuovi AirPods Pro. Quali saranno le caratteristiche del prodotto? Ecco tutto quello che sappiamo.

Apple: AirPods Pro “Lite” in arrivo nel 2020?

A parlare di un nuovo modello di AirPods Pro “Lite” è un recente report di Digitimes. Questo è convinto che Cupertino lancerà i suddetti auricolari nel corso dei prossimi mesi. Pare proprio che si tratterà di una versione economica degli auricolari true wireless dotati della funzione di cancellazione attiva del rumore. Al momento, non sono note le possibili caratteristiche del prodotto. Molto probabilmente, ulteriori informazioni a riguardo verranno rilasciate nelle prossime settimane.

E’ possibile che Cupertino decida di lanciare il prodotto come versione rinnovata degli AirPods base. Dubitiamo che Apple cambierà l’estetica degli auricolari. Il design iconico degli AirPods classici verrà utilizzato ancora per molto. Molto probabilmente, a cambiare saranno solamente le caratteristiche tecniche. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.