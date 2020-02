“L’energia” umana non termina mai ma continua anche dopo la morte

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta cosa succede dopo la morte, se esiste realmente il Paradiso, l‘Inferno, o se non accade nulla, tutto finisce di colpo. Le discussioni su ciò che accade dopo la morte si concentrano spesso sugli aspetti spirituali, religiosi e metafisici della vita. La maggior parte delle più grandi religioni del mondo crede in alcuni dell’aldilà, mentre altri introducono concetti più sfumati come la reincarnazione.

Ma nel 2005, il fisico e comico americano Aaron Freeman ha offerto una prospettiva diversa sull’aldilà, in quello che è stato soprannominato il suo elogio da un fisico. Parlando durante una trasmissione, Freeman ha rivelato come l’universo sia cablato per conservare tutta l’energia, inclusa quella degli esseri umani.

L’energia umana dopo la morte viene conservata

Il fisico ha detto: “Vuoi che un fisico parli al tuo funerale. Vuoi che il fisico parli con la tua famiglia addolorata della conservazione dell’energia, così capiranno che la tua energia non è morta. Vuoi che il fisico ricordi a tua madre singhiozzante la prima legge della termodinamica; che nessuna energia viene creata nell’universo e nessuna viene distrutta. Vuoi che tua madre sappia che tutta la tua energia, ogni vibrazione, ogni Btu di calore, ogni ondata di ogni particella che era il suo amato figlio rimane con lei in questo mondo. Vuoi che il fisico dica a tuo padre piangente che tra le energie del cosmo, hai dato tutto ciò che hai.”

Sebbene il fisico non parlasse di un aldilà spirituale o religioso, sostenne anche dopo la morte che gli umani rimangono parte integrante del cosmo. Secondo la legge di conservazione dell’energia, essa non può essere creata o distrutta, ma semplicemente trasformata uno stato in un altro. Freeman ha affermato che lo stesso vale per gli umani dopo la morte, sostenendo che l’energia una volta che fluisce attraverso i nostri corpi non scompare ma viene semplicemente riorganizzata.