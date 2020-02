Mancano pochi giorni alla fine della lunghissima stagione 1 del capitolo 2 di Fortnite. La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi sembra avere tutto sotto controllo. Dopo il lancio del consistente aggiornamento 11.50, qualche giorno fa, arriva a sorpresa un nuovo update minore. Questo, va a correggere un problema all’interno del gioco.

Ebbene sì, questa volta Epic Games non si è fatta attendere. Dopo il rilascio dell’update 11.50, diversi utenti hanno lamentato alcune problematiche all’interno del gioco. La casa del noto battle royale ha deciso di agire tempestivamente con il rilascio di una patch correttiva per tutte le piattaforme. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fortnite: diverse correzioni di bug all’interno dell’aggiornamento 11.50.1

La nuova stagione di Fortnite arriverà il prossimo 20 febbraio. La patch di cui vi parliamo oggi (11.50,1) è, molto probabilmente, l’ultima di questa stagione. Si tratta di un update di emergenza che Epic Games ha rilasciato per mettere fine ad una problematica riguardante i punti deboli degli oggetti. Stando a quanto emerso, l’update ha corretto anche altri bug minori comparsi dopo il rilascio della versione 11.50. Beh che dire, questa volta Epic Games è stata super efficiente.

In un primo momento, Epic Games ha rilasciato la patch solo per Xbox One e iOS. Nel giro di poche ore, però, questa è stata resa disponibile per tutte le piattaforme. Come già detto, il prossimo aggiornamento sarà quello che porterà in campo la nuova stagione. Come ci sorprenderà Epic Games? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.