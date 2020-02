Microsoft, ottimi risultati dalla settimana lavorativa di 4 giorni

In Giappone, Microsoft ha testato in una propria azienda la settimana lavorativa di 4 giorni per i propri dipendenti, ed i risultati sono stati ottimi

Il lavoro è un dovere e diritto fondamentale di ogni persona. Spesso, però, molte persone non riescono a sopportare l’eccessivo carico di lavoro settimanale, arrivando molto stanchi e demotivati ai pochi giorni di riposo. Inoltre, si può venire a creare anche una forte situazione di stress, con seri problemi psicofisici per la persona e con rischio di arrivare a dipendenze da sostanze o farmaci.

Proprio per questo, Microsoft, una delle aziende più importanti al mondo, ha deciso di testare per la prima volta, in Giappone, una settimana lavorativa di 4 giorni, ed i risultati sono stati molto interessanti.

Microsoft e il test di lavoro

Come sede dell’esperimento del progetto “Work-Life Choice Challange”, che mira a promuovere un più sano equilibrio tra lavoro e vita privata, il colosso tecnologico ha scelto la sua sede di Tokyo. L’esperimento consisteva nel far lavorare per un mese i propri dipendenti solo 4 giorni a settimana, dandogli quindi maggiori giorni di riposo. A sorpresa, la produttività generale è aumentata notevolmente, del ben 39,9%. Inoltre, ciò ha aumentato anche la felicità e la voglia di lavorare dei dipendenti, con una diminuzione di assenze del ben 25%.

Inoltre, Microsoft vuole testare anche un altro esperimento, ovvero finanziare le vacanze di famiglia per i dipendenti. “Lavora per un breve periodo di tempo, riposa bene e impara molto”, scrive il CEO di Microsoft Giappone, Takuya Hirano, sul sito della società. “Voglio che i dipendenti pensino e sperimentino come sia possibile ottenere gli stessi risultati con il 20% di tempo lavorativo in meno”, dice il manager.