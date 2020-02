Whatsapp, attenzione alla truffa del “virus di San Valentino”

Circola in questi giorni un nuovo tentativo di truffa su Whatsapp chiamato "virus di San valentino", in vista dell'imminente festa

Con lo sviluppo ed il diffondersi di Internet, il metodo con cui parlare con una persona a telefono è notevolmente cambiato. Se prima, infatti, si mandavano principalmente SMS o si chiamava direttamente, ora tutti hanno Whatsapp, il social di messaggistica istantanea più famoso ed utilizzato al mondo. Notizia di questi giorni, infatti, che il social acquistato nel 2014 da Mark Zuckenberg ha registrato oltre 2 miliardi di utenti.

Con Whatsapp si può parlare con una o più persone, inviare foto, video e documenti, mandare emoji, fare videochiamate singole e di gruppo e molto altro. Bisogna, però, prestare attenzione ad in tentativi di truffa che colpiscono anche questo social.

Il “virus di San Valentino” su Whatsapp

E’ stato segnalato da numerosi utenti un nuovo tentativo di truffa che circola sulla piattaforma più utilizzata al mondo e che mette a rischio privacy e soldi, chiamato “virus di San Valentino” visto l’imminente giorno di festa.

Il meccanismo di questa truffa è molto simile alle altre: si riceve un messaggio da un numero sconosciuto, con un codice a 6 cifre, di cui ci viene chiesto poi di inviarlo tramite SMS. Se si fa ciò, si ha il rischio di perdere il proprio account, dare la possibilità di vedere chat e il profilo al malintenzionato, oltre il rischio di violazione di dati sensibili e azzeramento credito residuo.

La soluzione migliore per non cascare in questi tranelli è sempre quella di non rispondere mai e non aprire mai link di questo genere, soprattutto da numeri sconosciuti. Anzi, segnalare la persona ed eliminare immediatamente la chat è un’ottima cosa.