L’azienda della mela morsicata, Apple, ha intenzione di lanciare un nuovo modello di iPad Pro dotato di connettività 5G. Sono settimane che si parla del possibile arrivo sul mercato di un prodotto del genere. Le opinioni degli analisti a riguardo sono discordanti. Secondo le ultime voci, gli iPad Pro 5G vedranno la luce quest’anno, in autunno. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Il colosso di Cupertino sta mostrando un elevato interesse per la sua linea di tablet. Dopo aver proposto modelli per ogni tipo di esigenze, arriverà anche un iPad dotato di connettività 5G. Si tratterà, ovviamente, di un modello di iPad Pro. Questo, dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest’anno. Ecco cosa ne sappiamo.

Apple: iPad Pro 5G sarà il tablet più potente sul mercato

iPad Pro 2018 è stato super elogiato per la sua elevata potenza. Il chip A12X è stato così soddisfacente che Cupertino ha ritenuto che non fosse necessario rilasciare un nuovo modello della gamma nel corso del 2019. Il 2020, sarà un anno speciale per iPad Pro. Diverse le novità che vedranno la luce sul nuovo modello. Oltre alla connettività 5G, infatti, troveremo anche una tripla fotocamera e un chip super potente (A14X).

L’unica cosa che dovrebbe rimanere invariata è il design. Le aspettative per il nuovo iPad Pro sono decisamente tante. Al momento, non abbiamo notizie ufficiali in merito al lancio del prodotto. Tuttavia, è molto probabile che il dispositivo venga presentato, e lanciato, il prossimo autunno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.