In questi giorni, su Reddit, non si sta facendo altro che parlare della possibile storia della stagione 2 di Fortnite. La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è sempre molto enigmatica a riguardo. Tuttavia, nelle scorse ore, un utente sembra aver trovato un chiaro indizio all’interno della mappa di gioco. Scopriamo di che si tratta.

Le teorie in merito alla storia di Fortnite sono davvero una miriade. Ogni qual volta una stagione sta per finire, partono, da parte dei fan, le supposizioni più assurde. Quella lanciata da un utente di Reddit, però, sembra essere una storia abbastanza credibile. Questo, grazie ad un indizio presente nella mappa di gioco.

Fortnite: un indizio nella mappa di gioco svela la trama della stagione 2?

Un normale videogiocatore di Fortnite stava girovagando all’interno della mappa di gioco nei pressi di Siepi d’Agrifoglio quando ha notato un particolare dettaglio. Una casa, un sentiero, delle siepi e una staccionata formano una parola, “Noah”. Questa, può essere notata solamente se si osserva la zona dall’alto. Secondo la teoria più accreditata, la parola è riferita a Noè e sta a significare che la mappa di gioco verrà allagata.

Ad accreditare maggiormente la teoria, il fatto che il sentiero conduca ad un’enorme diga. Sarà che il colosso del fenomeno videoludico abbia deciso di dare un indizio velato ai suoi fan in merito a quello che accadrà a breve alla mappa di gioco. Al momento, Epic Games, non si è pronunciata a riguardo. Per scoprire la verità bisognerà aspettare l’arrivo della stagione 2. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.