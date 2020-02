Il latte è veramente un alimento così sano come ne parlano?

L’alimentazione è un fattore fondamentale per mantenersi in salute, essere in un corretto stato psicofisico ed evitare malattie cardiache e cerebrali, soprattutto avanzando con l’età. Come sappiamo, sin da bambini piccoli viene sempre fortemente consigliato uno specifico alimento, soprattutto a colazione, ovvero il latte. Si dice che bere almeno 3 bicchieri di latte al giorno ha ottime proprietà per l’organismo e aiuta le ossa a crescere e ad essere robuste per tutta la vita. Ma è realmente così? Scopriamo insieme.

Il latte ed i suoi reali benefici

In America vige una forte raccomandazione di bere almeno 3 porzioni di latte quotidianamente, quindi gli americani dovrebbero raddoppiare il loro apporto, secondo un sondaggio sulla popolazione. Tuttavia, in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, le prove a sostegno di questa raccomandazione di lunga data sono sorprendentemente scarse.