È il 14 febbraio, San Valentino. Per le strade, le dita si intrecciano e le coppie passeggiano nei parchi. Le città sono addobbate di rosso con i cuori apposti nei negozi che fanno appello al regalo (che, se non l’hai ancora acquistato, puoi ancora farlo!). Gli scenari romantici sono realizzati più o meno per apparire idilliaci nelle città di tutto il mondo.

Questo giorno, amato da molti, odiato da altri, è una celebrazione radicata nelle abitudini di milioni di persone in tutto il mondo che, anche senza conoscerne l’origine, celebrano l’amore tra due persone, in molti modi diversi. Ma, dopotutto, qual è l’origine del giorno? Chi era San Valentino? Come viene celebrato in tutto il mondo? E cosa c’entra Cupido?

San Valentino

Esistono diverse teorie a sostegno dell’esistenza di questa figura e del modo in cui questo martire romano divenne il patrono degli innamorati. Una delle storie ritrae San Valentino come un semplice martire che, a metà del secolo. III d.C., si rifiutò di rinunciare alla fede cristiana che professava.

Un altro sostiene che, allo stesso tempo, l’imperatore romano Claudio II avrebbe vietato i matrimoni, in modo da attirare più soldati sui loro fronti di battaglia. Un prete dell’epoca, di nome Valentine, avrebbe violato questo decreto imperiale e celebrato i matrimoni in assoluta segretezza. Questo segreto venne poi scoperto e Valentine sarebbe stato arrestato, torturato e condannato a morte.

Entrambe le teorie hanno fattori in comune, il che ci porta a crederle: San Valentino era stato un prete cristiano e un martire.

14 febbraio

Per quanto riguarda la data, alcune persone credono che sia celebrata in questo giorno perché è la data della morte di San Valentino, il 14 febbraio 269 d.C. Tuttavia, altri sostengono che la Chiesa cattolica potrebbe aver deciso di celebrare l’occasione in questa data come un modo per cristianizzare le celebrazioni pagane di Lupercalia. Questo perché, nell’antica Roma, febbraio era il mese ufficiale dell’inizio della primavera ed era considerato un periodo di purificazione.

Il 14 febbraio è stata la giornata dedicata alla dea Giunone che, oltre ad essere regina di tutti gli dei, era anche, per i romani, la dea delle donne e del matrimonio. Il giorno seguente, il 15 febbraio, iniziavano i Lupercalia, che celebravano l’amore e la giovinezza. Durante questa festa, si sorteggiavano i nomi di amanti che dovevano stare insieme per tutta la durata del festival.

Spesso, queste coppie si innamoravano e si sposavano. Tuttavia, e come per molte altre feste pagane, Lupercalia era anche un “obiettivo per il massacro” del primo cristianesimo. Nel tentativo di avere una transizione tra paganesimo e cristianesimo, i primi cristiani sostituirono i nomi degli amanti dei giochi di Lupercalia con nomi di santi e martiri.

Quindi, hanno riconciliato le festività con la religione che professavano, aumentando l’accettabilità da parte dei romani. San Valentino non fece eccezione e, poiché era stato ucciso il 14 febbraio, nulla di meglio per adattare Lupercalia al cristianesimo, rendendolo patrono degli innamorati.

Cupido

Un bambino birichino, con le ali, che lancia frecce precise nel cuore delle sue vittime, facendole innamorare senza speranza. Questa è l’immagine più associata allo stereotipo della maggior parte delle persone. Una specie di angelo della passione, un essere alato dall’aspetto infantile, che vola tra le nuvole portando archi e frecce, alla ricerca di cuori solitari.

La sua origine, tuttavia, risale all’antichità classica, più specificamente, alla mitologia greco-romana, dove viene definito un Dio unico. Nell’antica Grecia era conosciuto come Eros, il giovane figlio di Afrodite, dea dell’amore e della bellezza e Ares, il dio della guerra. Viene descritto come un giovane nudo, con le ali dorate, con i capelli ricci, armato di un arco che lancia frecce magiche.

Per quanto riguarda i romani, era conosciuto come Cupido, figlio di Mercurio, il messaggero alato degli dei, e Venere, la dea della bellezza e dell’amore. Ciò di cui molti saranno inconsapevoli è che, secondo la mitologia, Cupido visse anche un grande amore e affrontò molte difficoltà per convincerlo ad avere un lieto fine. Per questo motivo divenne noto come colui che unisce i cuori.

Tradizioni di San Valentino

Ci sono molte tradizioni associate a San Valentino, che variano da Paese a Paese. Ad esempio, nelle Isole britanniche al tempo dei Celti, i bambini si vestivano da adulti e cantavano porta a porta, celebrando l’amore; nell’odierno Galles, gli innamorati si scambiarono regali come cucchiai di legno con cuori, chiavi e lucchetti incisi, il che significava “solo tu hai la chiave del mio cuore”.

Nel medioevo, in Francia e nell’odierna Inghilterra, il 14 febbraio, i giovani sorteggiavano i nomi dei loro coetanei e venivano cuciti loro le maniche per una settimana. Se qualcuno portava un cuore cucito nel maglione, significava che quella persona era innamorata.

Nel corso degli anni, le tradizioni di San Valentino hanno acquisito un crescente grado di complessità. Con il passare degli anni, nuove tradizioni, leggende e giochi sono stati creati, come nel caso dei messaggi appassionati.

Il tradizionale scambio di cartoline, lettere e biglietti appassionati il ​​14 febbraio ebbe origine al tempo della leggenda di San Valentino, quando avrebbe lasciato un biglietto alla figlia del suo carceriere. Tuttavia, non è un dato di fatto dimostrare questa leggenda.

Tuttavia, è certo che, nel XV secolo, Charles, il giovane duca di Orleans, fu il primo a usare le carte di San Valentino. Questo perché, mentre era imprigionato nella Torre di Londra, dopo la battaglia di Agincourt nel 1945, inviò diverse poesie e note d’amore a sua moglie che era in Francia al tempo di San Valentino.

Durante il 17° secolo, è noto che gli amanti scrivevano poesie originali o meno su piccole cartoline che inviavano alle persone di cui erano innamorate.

Tuttavia, fu nel 1840, nell’Inghilterra vittoriana, che i messaggi di San Valentino divennero standardizzati. Le cartoline iniziarono ad essere decorate con nastri di stoffa e contenevano scritti che ci sono ancora familiari oggi, come nel caso di “would you be my Valentine“.

Oggi è tra i più giovani che questi messaggi di San Valentino sono più popolari, essendo un modo per esprimere le loro passioni.